В Пермском крае резко сократилось количество поддельных купюр

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
На территории Пермского края в 2023 году было выявлено 54 поддельных денежных знака, что на 41% меньше показателя 2022 года. Информацию об этом сообщила эксперт пермского отделения Центрального Банка Елена Ермакова на пресс-конференции Минтербеза Прикамья.
По данным кредитных организаций и подразделений Банка России, в 2023 году удалось распознать 32 фальшивые купюры номиналом 5000 рублей, 20 купюр номиналом 1000 рублей и 2 купюры по 100 рублей.
Ермакова отмечает, при этом, что статистика приведена лишь кредитными организациями и отделениями ЦБ без учета данных от МВД РФ. Предполагается, количество обнаруженных поддельных денежных знаков может быть несколько выше.
За первый месяц 2024 года в Прикамье зафиксирован один факт сбыта поддельных денежных билетов, что в шесть раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего в течение 2023 года в Прикамье был зарегистрирован 61 факт сбыта фальшивых купюр.