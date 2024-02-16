В Пермском крае резко сократилось количество поддельных купюр

За первый месяц 2024 года в Прикамье зафиксирован один факт сбыта поддельных денежных билетов, что в шесть раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего в течение 2023 года в Прикамье был зарегистрирован 61 факт сбыта фальшивых купюр.