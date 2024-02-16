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Updated Сегодня, 14:08

За 2023 год в Пермском крае выявлено 54 поддельные купюры

В Пермском крае резко сократилось количество поддельных купюр

16 февраля 2024, 13:57
Фото: 1MI

За 2023 год в Пермском крае выявлено 54 поддельные купюры

Количество выявленных поддельных купюр в крае за прошлый год на 41% меньше показателя 2022 года.

На территории Пермского края в 2023 году было выявлено 54 поддельных денежных знака, что на 41% меньше показателя 2022 года. Информацию об этом сообщила эксперт пермского отделения Центрального Банка Елена Ермакова на пресс-конференции Минтербеза Прикамья.

По данным кредитных организаций и подразделений Банка России, в 2023 году удалось распознать 32 фальшивые купюры номиналом 5000 рублей, 20 купюр номиналом 1000 рублей и 2 купюры по 100 рублей.

Ермакова отмечает, при этом, что статистика приведена лишь кредитными организациями и отделениями ЦБ без учета данных от МВД РФ. Предполагается, количество обнаруженных поддельных денежных знаков может быть несколько выше.

За первый месяц 2024 года в Прикамье зафиксирован один факт сбыта поддельных денежных билетов, что в шесть раз меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Всего в течение 2023 года в Прикамье был зарегистрирован 61 факт сбыта фальшивых купюр.

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