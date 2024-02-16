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В селе Юрла Прикамья 15 февраля потушили пожар в двухквартирном жилом доме

В селе Юрла Пермского края потушили пожар в двухквартирном жилом доме

16 февраля 2024, 06:45

В селе Юрла Прикамья 15 февраля потушили пожар в двухквартирном жилом доме

Пострадавших и погибших нет.

Вчера, 15 февраля, в селе Юрла Юрлинского района был ликвидирован пожар в двухквартирном жилом доме. Сообщение о возгорании на пульт службы экстренного реагирования поступило в 15:03. Информацию об этом сообщает Минтербез Прикамья.

Пожар произошел на улице Кувинская. В 15:08 на место инцидента прибыли шесть человек личного состава пожарной части и две единицы пожарной техники. В одной из квартир дома горел потолок и стена, площадь пожара составила 2 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать в 15:11.

Пострадавших нет, погибших тоже. По факту произошедшего сотрудниками ГУ МЧС по Пермскому краю проводится проверка.

В случае обнаружения пожара звонить по номерам вызова служб экстренного реагирования: 01, 101, 112.

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#Пермский край#Пожар#Жилой дом#Огнеборцы#Пожарная охрана
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