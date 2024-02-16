В селе Юрла Пермского края потушили пожар в двухквартирном жилом доме

Пожар произошел на улице Кувинская. В 15:08 на место инцидента прибыли шесть человек личного состава пожарной части и две единицы пожарной техники. В одной из квартир дома горел потолок и стена, площадь пожара составила 2 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать в 15:11.