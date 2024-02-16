В селе Юрла Пермского края потушили пожар в двухквартирном жилом доме

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:48
Вчера, 15 февраля, в селе Юрла Юрлинского района был ликвидирован пожар в двухквартирном жилом доме. Сообщение о возгорании на пульт службы экстренного реагирования поступило в 15:03. Информацию об этом сообщает Минтербез Прикамья.
Пожар произошел на улице Кувинская. В 15:08 на место инцидента прибыли шесть человек личного состава пожарной части и две единицы пожарной техники. В одной из квартир дома горел потолок и стена, площадь пожара составила 2 кв. м. Возгорание удалось ликвидировать в 15:11.
Пострадавших нет, погибших тоже. По факту произошедшего сотрудниками ГУ МЧС по Пермскому краю проводится проверка.
В случае обнаружения пожара звонить по номерам вызова служб экстренного реагирования: 01, 101, 112.