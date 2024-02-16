В субботу в Перми ограничат движение по Красавинскому мосту через Каму

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Завтра, 17 февраля, с 9:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта по крайней правой и левой полосам Красавинского моста (правого), участок от ул. Светлогорской в сторону шоссе Космонавтов. Об этом, со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье», сообщают в пресс-службе краевого минтранса.
Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в дорожном полотне моста обнаружилось сквозное отверстие.
Автомобилистов просят заранее спланировать свой маршрут следования.