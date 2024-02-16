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Published Сегодня, 12:27

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В субботу в Перми ограничат движение по Красавинскому мосту через Каму

В субботу в Перми ограничат движение по Красавинскому мосту через Каму

16 февраля 2024, 12:27
На мосту будут вестись ремонтные работы.

Завтра, 17 февраля, с 9:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта по крайней правой и левой полосам Красавинского моста (правого), участок от ул. Светлогорской в сторону шоссе Космонавтов. Об этом, со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье», сообщают в пресс-службе краевого минтранса.

Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в дорожном полотне моста обнаружилось сквозное отверстие.

Автомобилистов просят заранее спланировать свой маршрут следования.

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#Пермь#Ограничение движения#Транспорт#Красавинский мост#Ремонтные работы
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