В субботу в Перми ограничат движение по Красавинскому мосту через Каму

Завтра, 17 февраля, с 9:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта по крайней правой и левой полосам Красавинского моста (правого), участок от ул. Светлогорской в сторону шоссе Космонавтов. Об этом, со ссылкой на ФКУ Упрдор «Прикамье», сообщают в пресс-службе краевого минтранса.