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Published Сегодня, 11:53

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Updated Сегодня, 11:55

В январе объем жилищного строительства в Прикамье сократился почти на 19%

В январе объем жилищного строительства в Прикамье сократился почти на 19%

16 февраля 2024, 11:53
Фото: properm.ru
Сдано 1112 квартир общей площадью 165,5 тысяч квадратных метров.

В январе 2024 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 1112 квартир общей площадью 165,6 тыс. кв. метров. Это составило 81,6% к вводу жилья в январе предыдущего года, сообщает Пермьстат.

Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие на 24,5% жилых площадей больше, чем в январе 2023 года. К сожалению, точной цифры ведомство не приводит.

В 2023 году на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 23 тыс. 573 квартиры общей площадью 1 млн 927,7 тыс. кв. метров. Это составило 97,0% к вводу жилья в 2022 году, сообщает Пермьстат.

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#Экономика#Пермьстат#Строительство#Статистика
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