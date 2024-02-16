В январе объем жилищного строительства в Прикамье сократился почти на 19%

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В январе 2024 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 1112 квартир общей площадью 165,6 тыс. кв. метров. Это составило 81,6% к вводу жилья в январе предыдущего года, сообщает Пермьстат.
Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие на 24,5% жилых площадей больше, чем в январе 2023 года. К сожалению, точной цифры ведомство не приводит.
В 2023 году на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 23 тыс. 573 квартиры общей площадью 1 млн 927,7 тыс. кв. метров. Это составило 97,0% к вводу жилья в 2022 году, сообщает Пермьстат.