В январе объем жилищного строительства в Прикамье сократился почти на 19%

В январе 2024 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 1112 квартир общей площадью 165,6 тыс. кв. метров. Это составило 81,6% к вводу жилья в январе предыдущего года, сообщает Пермьстат.