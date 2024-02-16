Владелица пермского кафе отсудила у приставов машинку для массажа ног и телевизор

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Пермской предпринимательнице Анне Козофат удалось частично вернуть из-под ареста свое имущество. Она пыталась признать действия приставов, забравших у нее два телевизора, стиральную машину, пылесос, утюг и отпариватель, а также гриль BORK и машинку для массажа ног Yamaguchi незаконными.
Предпринимательницу во время расследования дела о массовом отравлении людей в кафе «Овсянка» и O-fit в ноябре 2019 года освободили от уголовной ответственности, но признали ответчиком по гражданским искам людей. Тогда после посещения двух кафе заболели сальмонеллезом около пятидесяти человек, один ребенок скончался в больнице.
С 2021 года на взыскании у приставов находится двадцать исполнительных листов к Козофат, которые она не оплатила. Пострадавшие от обедов в кафе «Овсянка» и O-fit подтвердили эту информацию журналисту Properm.ru. Размеры взысканий — от 10 тыс. рублей до 2,2 млн рублей. На сегодня, согласно материалам гражданского дела, задолженность Козофат перед людьми составляет более 3,8 млн рублей. Как рассказали журналисту Properm.ru пострадавшие от отравления в 2019 году, фактически она уклоняется от уплаты денег.
Из-за того, что взысканные судом суммы компенсаций выплачены не были, приставы в мае 2023 года изъяли и арестовали имущество Анны Козофат на сумму 90 тыс. рублей — ту самую бытовую технику, которая и стала предметом спора.
Анна Козофат представила в суд документы, что изъятые приставами предметы ей не принадлежат, а значит их и не могли забирать. Часть из них, такие как гриль, утюг и телевизор были подарены отцом ее трехгодовалому сыну, о чем был заключен договор дарения. Еще несколько предметов — массажную машинку и другой телевизор — принадлежат фирме мужчины. Более того, в своем заявлении Козофат указала, что не считает себя виновной в случившемся и ничего не должна никому платить.
В качестве соответчиков приставов в суд были приглашены и сами потерпевшие, ожидающие от Козофат выплат. Люди, отравившиеся едой в кафе указывали, что представленные договоры дарения бытовой техники маленькому ребенку — лишь повод для уклонения от возмещения нанесенного им вреда.
В результате суд удовлетворил требования Анны Козофат лишь частично и снял арест со стиральной машины, одного телевизора LG и массажной машинки для ног. Этот телевизор, судя по акту приставов, имеет набольшую ценность из арестованных ранее предметов.
В прошлом году Козофат отсудила у государства 200 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование. Как рассказали в суде, в своем иске предпринимательница требовала от Минфина России 3 млн рублей. Решение на было оспорено и в январе 2024 года вступило в силу.
После скандала с массовым отравлением людей предприятия Козофат продолжают заниматься поставкой обедов, в том числе по госконтрактам. Согласно открытых данных, «Комбинат детского питания», где до бенефициаром до 2019 года была Анна Козофат, а сейчас владеет Алла Козофат, в 2023 году заключил с «Академией Первых» на поставку питания семь госконтрактов, три из которых прекращены, а четыре исполняются. В 2021 году Роспотребнадзор выявлял нарушения в работе комбината при поставке школьного питания.
Первые экстренные извещения о массовом отравлении людей начали поступать в Роспотребнадзор утром 16 ноября 2019 года, и продолжали поступать в течение нескольких дней. После эпидрасследования выяснилось, что 41 из 50 потерпевших ели в кафе «Овсянка» и O-fit картофельную запеканку, которая и была признана «виновницей» произошедшего.
В мая 2021 года сотрудников ИП Козофат признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, которые привели к гибели ребенка и отравлению 50 человек. Суд приговорил заведующую производством Юлию Лядову к 1,5 годам ограничения свободы, повара Наталью Хамидуллину к 2 годам ограничения свободы, а Козофат обязали удовлетворить иски потерпевших о компенсации морального вреда.