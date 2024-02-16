Владелица пермского кафе отсудила у приставов машинку для массажа ног и телевизор

Анна Козофат представила в суд документы, что изъятые приставами предметы ей не принадлежат, а значит их и не могли забирать. Часть из них, такие как гриль, утюг и телевизор были подарены отцом ее трехгодовалому сыну, о чем был заключен договор дарения. Еще несколько предметов — массажную машинку и другой телевизор — принадлежат фирме мужчины. Более того, в своем заявлении Козофат указала, что не считает себя виновной в случившемся и ничего не должна никому платить.