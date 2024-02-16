Волонтеры ищут бритую налысо высокую пермячку, пропавшую в декабре

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Около трех месяцев назад, 10 декабря прошлого года, в Перми пропала 48-летняя Наталья Бедрий. Девушка может находиться в любом городе или районе, сообщил в соцсетях поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей: рост 183 см, плотное телосложение, глаза зеленого цвета, обрита наголо. Предположительно, Наталья была одета в черный пуховик, голубые джинсы, черные ботинки и черную шапку.
Если вы видели пермячку, то свяжитесь с инфоргом Натальей по телефону 88122411427 или позвоните на номер горячей линии: 8(800) 700-54-52.