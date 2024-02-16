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Published Сегодня, 08:33

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В Перми ищут 48-летнюю бритую налысо девушку, пропавшую в начале зимы

Волонтеры ищут бритую налысо высокую пермячку, пропавшую в декабре

16 февраля 2024, 08:33
Фото: ориентировка поискового отряда «ЛизаАлерт»

В Перми ищут 48-летнюю бритую налысо девушку, пропавшую в начале зимы

Свяжитесь с волонтерами, если видели ее.

Около трех месяцев назад, 10 декабря прошлого года, в Перми пропала 48-летняя Наталья Бедрий. Девушка может находиться в любом городе или районе, сообщил в соцсетях поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшей: рост 183 см, плотное телосложение, глаза зеленого цвета, обрита наголо. Предположительно, Наталья была одета в черный пуховик, голубые джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Если вы видели пермячку, то свяжитесь с инфоргом Натальей по телефону 88122411427 или позвоните на номер горячей линии: 8(800) 700-54-52.

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#Общество#Пермь#Пропал человек#Поиск людей#Лиза алерт
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