Вынесен приговор по делу о махинациях с земельными участками в Перми у ипподрома

Как считает следствие, между участниками дела был сговор, по которому в начале прошлого десятилетия по заниженной цене был продан участок под застройку у пермского ипподрома. Волков в рамках процедуры банкротства не предпринял никаких действий, в результате чего права на недвижимость по заниженной цене получил Шило, то есть по сути земля оказалась у аффилированного «Компании СБМ» лицу. Впоследствии участок был реализован стороннему покупателю уже по коммерческой цене, что нанесло кредиторам значительный ущерб.