Вынесен приговор по делу о махинациях с земельными участками в Перми у ипподрома

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Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 07:17
Судья Ленинского районного суда Наталья Гонштейн сегодня, 16 февраля, огласила резолютивную часть решения по делу в отношении арбитражного управляющего Сергея Волкова и бизнесмена Сергея Шило. Уголовное дело в отношении третьего фигуранта — Юрия Спиридонова — было выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается. Волкова следствие обвинило в мошенничестве, Спиридонова — в отмывании денежных средств, Шило — и в мошенничестве, и в легализации денег.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Шило и Волков были признаны судом виновными по делу о хищении 87 млн рублей во время процедуры банкротства. Эту сумму суд взыскал с них солидарно в пользу «Компании СБМ» по гражданскому иску. Волкова судья Гонштейн приговорила к штрафу на сумму 400 тыс. рублей, Шило получил три года лишения свободы и штраф в 300 тыс. рублей.
От исполнения наказания оба фигуранта были судом освобождены — из-за истечения срока давности. Преступление, которое им инкриминируется, было совершено более десяти лет назад. Не исключается, что прокуратура будет обжаловать это решение. Удовлетворение требований остальных потерпевших по делу, включая налоговую и мэрию Перми, суд оставил до рассмотрения дела в отношении Спиридонова.
Уголовное дело, по информации журналиста Properm.ru, расследовалось в ГСУ ГУ МВД несколько лет. Расследование осложнялось в том числе и тем, что совладелец «Компании СБМ» Спиридонов во время следствия скрылся за границей России и только в прошлом году был депортирован. На время рассмотрения дела он был оставлен в СИЗО.
Волков и Шило в последнем слове заявили о том, что не согласны с предъявленным обвинением и вину не признают в полном объеме. Ранее в прениях стало известно, что уголовное преследование по нереабилитирующим обстоятельствам в отношении Волкова может быть прекращено за истечением срока давности. Для бизнесмена Сергея Шило гособвинитель Ольга Барбалат просила наказание в виде реального срока в колонии.
Как считает следствие, между участниками дела был сговор, по которому в начале прошлого десятилетия по заниженной цене был продан участок под застройку у пермского ипподрома. Волков в рамках процедуры банкротства не предпринял никаких действий, в результате чего права на недвижимость по заниженной цене получил Шило, то есть по сути земля оказалась у аффилированного «Компании СБМ» лицу. Впоследствии участок был реализован стороннему покупателю уже по коммерческой цене, что нанесло кредиторам значительный ущерб.
Как известно из материалов дела о банкротстве ООО «Компания СБМ» в феврале 2010 года было признано несостоятельным. Волков был назначен конкурсным управляющим. Кредиторами компании стали Сбербанк России, ООО «Керамэкс», ООО «Бета», Пермская Торгово-промышленная палата, ООО «Независимая консалтинговая компания», ООО «РосТрейд», ООО «МТМ-Ресурс» и ряд физических лиц. Сейчас ПАО «Сбербанк», «Компания СБМ», а также власти Перми в лице Департамента земельных отношений признаны потерпевшими по уголовному делу о хищении 87 млн рублей.
Известно, что в 2012 году Волков был отстранен от ведения процедуры банкротства «Компании СБМ». Инициатором этого стал Сбербанк, чьи представители в деле о банкротстве усмотрели нарушения в действиях арбитражного управляющего.
Как указывается в материалах арбитражного дела, «кредитор полагал, что имеются основания для отстранения конкурсного управляющего от исполнения возложенных на него обязанностей, конкурсным управляющим ненадлежащим образом проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности должника». Тогда же были выявлены признаки фиктивного и преднамеренного банкротства, выявление подозрительных сделок и имущества должника, также был установлен факт, что реализация имущества в ходе конкурсного производства была произведена аффилированному лицу при отсутствии согласия собрания кредиторов.
Сейчас в Дзержинском районном суде слушается еще одно дело в отношении Сергея Шило. Здесь он обвиняется в хищении 299,16 млн рублей при выполнении госконтракта на техническое перевооружение производства компрессоров авиадвигателей ОАО «Кузнецов» в Самаре.