За год 800 жителей Пермского края попали в список доноров костного мозга

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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В Пермском крае за год в регистр доноров костного мозга вступили 804 человек, этот показатель вырос почти в 1,5 раза, если сравнивать с 2022 годом — 575. Доноры могут спасти жизнь людей, которые больны лейкозом — для этого нужно поделиться здоровыми клетками костного мозга. Трансплантация костного мозга — это последний шанс.
Координатор проекта «Донорство ума» фонда «Дедморозим» Ольга Кузина отмечает, что по итогам 25 мероприятий донорами стали 576 пермяков, еще 200 человек сделали это в лабораториях.