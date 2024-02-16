properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:50

Published Сегодня, 06:50

Modified Сегодня, 06:52

Updated Сегодня, 06:52

За год 800 жителей Пермского края попали в список доноров костного мозга

За год 800 жителей Пермского края попали в список доноров костного мозга

16 февраля 2024, 06:50
Фото: «Дедморощим»
Пермяки могут спасти жизнь пациентов с раком крови.

В Пермском крае за год в регистр доноров костного мозга вступили 804 человек, этот показатель вырос почти в 1,5 раза, если сравнивать с 2022 годом — 575. Доноры могут спасти жизнь людей, которые больны лейкозом — для этого нужно поделиться здоровыми клетками костного мозга. Трансплантация костного мозга — это последний шанс.

Координатор проекта «Донорство ума» фонда «Дедморозим» Ольга Кузина отмечает, что по итогам 25 мероприятий донорами стали 576 пермяков, еще 200 человек сделали это в лабораториях.

Донором можно стать при отсутствии противопоказаний, со списком которых можно ознакомиться тут. Подробная инструкция о том, как стать донором, размещена на сайте. При этом шанс того, что ваш костный мозг подойдет для конкретного пациента с раком крови крайне мал — 1 к 10 тыс.

Читайте также:
Депутаты Прикамья одобрили увеличение стипендий студентам-целевикамВ Госдуму внесли законопроект об увеличении возраста получения детского пособия В Перми состоится распределение земельных участков для многодетных семей
#Касается каждого#Пермь#Рак#Донорство#Доноры#Донор#Костный мозг
Подпишитесь
Вынесен приговор по делу о махинациях с земельными участками в Перми у ипподрома
Сегодня, 06:43
Подешевели путешествия, подорожали духи. Какими были цены в январе в Прикамье
Сегодня, 07:05
В Перми вновь ищут подрядчика на ремонт моста через реку Данилиху
Сегодня, 06:12
Наконец-то потепление. Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае в выходные
Сегодня, 05:28
В Перми из-за потопа в микрорайоне Юбилейный изменены маршруты четырех автобусов
Сегодня, 05:44
В 10 метрах от забора! Жители деревни в Прикамье борются против опасного производства
Сегодня, 02:00