За год 800 жителей Пермского края попали в список доноров костного мозга

Донором можно стать при отсутствии противопоказаний, со списком которых можно ознакомиться тут. Подробная инструкция о том, как стать донором, размещена на сайте. При этом шанс того, что ваш костный мозг подойдет для конкретного пациента с раком крови крайне мал — 1 к 10 тыс.