Забайкалье закупит 38 беспилотников для мониторинга лесных пожаров

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Это оборудование позволяет лесникам следить за развитием огня в режиме реального времени и быстро ликвидировать пожары, пишет ZabNews.
Кроме того, в этом году планируется обновление лесопожарной техники за 74 миллиона рублей. В автопарк региона поступят семь вездеходов и тягач. Вездеходы будут использоваться для доставки специалистов и оборудования к пожарам в труднодоступных местах, а также для создания минерализованных полос.
Напомним, что в прошлом году забайкальские лесные пожарные получили семь единиц лесопожарной техники в рамках национального проекта «Экология», который был запущен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.