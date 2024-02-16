Забайкалье закупит 38 беспилотников для мониторинга лесных пожаров

Кроме того, в этом году планируется обновление лесопожарной техники за 74 миллиона рублей. В автопарк региона поступят семь вездеходов и тягач. Вездеходы будут использоваться для доставки специалистов и оборудования к пожарам в труднодоступных местах, а также для создания минерализованных полос.