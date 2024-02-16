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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:28

Забайкалье закупит 38 беспилотников для мониторинга лесных пожаров

16 февраля 2024, 11:25
Забайкальский регион планирует приобрести беспилотные дроны для наблюдения за лесными пожарами в рамках национального проекта «Экология». Как сообщается, власти уже готовятся к пожароопасному сезону и выделили 57 миллионов рублей из федерального бюджета на закупку 38 беспилотников.

Это оборудование позволяет лесникам следить за развитием огня в режиме реального времени и быстро ликвидировать пожары, пишет ZabNews.

Кроме того, в этом году планируется обновление лесопожарной техники за 74 миллиона рублей. В автопарк региона поступят семь вездеходов и тягач. Вездеходы будут использоваться для доставки специалистов и оборудования к пожарам в труднодоступных местах, а также для создания минерализованных полос.

Напомним, что в прошлом году забайкальские лесные пожарные получили семь единиц лесопожарной техники в рамках национального проекта «Экология», который был запущен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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