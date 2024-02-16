ЗПИФ недвижимости: особенности инструмента и советы для инвесторов

ЗПИФ недвижимости — инструмент для коллективных инвестиций. С его помощью инвестор может диверсифицировать портфель и защитить деньги от инфляции. Есть нюансы, которые нужно изучить перед тем, как инвестировать средства в объекты через ЗПИФ. В том числе стоит обратить внимание на историю и репутацию компании, формирующей ЗПИФы, так как она является ключевой стороной в инвестиционной сделке.