ЗПИФ недвижимости: особенности инструмента и советы для инвесторов

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Форма ЗПИФов позволяет инвесторам объединять денежные средства, чтобы коллективно приобретать разного рода активы — от ценных бумаг до недвижимости.
Рассмотрим в этой статье ЗПИФы недвижимости с готовым арендным бизнесом. Такие фонды предоставляют инвестору возможность стать владельцем объекта недвижимости, что обременительно осуществлять в одиночку.
Как и при покупке любых активов, инвестору, который решит приобрести ЗПИФы недвижимости, стоит учитывать риски этого инструмента.
ЗПИФН считается консервативным инструментом. Чтобы доходность от этих фондов оправдала ожидания, инвестору необходимо выяснить следующие моменты:
Обратимся к краудфандинговой платформе AKTIVO. Она существует более 8 лет, под ее управлением — 14 ЗПИФов недвижимости. На сайте AKTIVОесть информация по всем фондам: презентация с описанием объекта (плюсами и минусами), сведения по доходности, расчеты финансовой модели и так далее.
Посмотрим на примере AKTIVO, как происходит приобретение активов, «завернутых» в форму ЗПИФ. AKTIVO одной из первых в России занялась коллективными инвестициями в недвижимость. Специализация компании — торговая недвижимость.
Сначала инвестору нужно определиться с суммой для инвестирования, затем выбрать фонд/фонды и изучить информацию на сайте (характеристика объектов, финансовые показатели, историческая и прогнозируемая доходность фондов). AKTIVO (за редким исключением) следует принципу: один фонд — один объект, именно поэтому анализировать ЗПИФы этой компании несложно.
Определившись с фондами, инвестору нужно связаться с финансовым консультантом, который ответит на дополнительные вопросы и расскажет о дальнейших шагах.
Инвестор может приобрести паи как новых фондов, так и тех, которые торгуются на вторичном рынке. AKTIVO самостоятельно организовывает вторичный оборот паев, а торги новейших фондов будут проводиться на Московской бирже.
ЗПИФ недвижимости — инструмент для коллективных инвестиций. С его помощью инвестор может диверсифицировать портфель и защитить деньги от инфляции. Есть нюансы, которые нужно изучить перед тем, как инвестировать средства в объекты через ЗПИФ. В том числе стоит обратить внимание на историю и репутацию компании, формирующей ЗПИФы, так как она является ключевой стороной в инвестиционной сделке.