Чиновники в Чернушке игнорировали потребности воспитанников детсада в медпомощи

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:24
В Чернушке, в МБДОУ «„Центр раннего развития — Детский сад № 14“, прокуратура обнаружил многочисленные нарушения в работе медкабинета. Подробности сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Чернушинского района выявила, что медицинский кабинет дошкольного учреждения не был оснащен соответствующим медоборудованием, предусмотренным Приказом Минздрава России. В частности, отсутствовал ряд медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской помощи несовершеннолетним воспитанникам.
По итогам проверки прокурором директору сада внесено представление, требования которого не были исполнены.
После этого в суд направлено исковое заявление об обязании Управления образования администрации Чернушинского городского округа предоставить дошкольному учреждению ассигнования в объеме, достаточном для оборудования медицинского кабинета.
Чернушинский районный суд требования надзорного органа удовлетворил в полном объеме. После вступления судебного решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.