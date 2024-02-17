«Дом чекиста» в Перми будут ремонтировать до 2026 года

Как пишет краевед Владимир Гладышев в сборнике статей «Пермский дом в истории и культуре края», этот жилой комплекс стал одним из первых в Перми, построенных с учетом нового подхода к организации жизни. Здесь придерживались принципов свободной планировки, окна квартир и подъездов начали выходить во двор, а кроме квартир в здании находился клуб, спортивный зал, небольшой детский сад, магазин, поликлиника и солярий. В доме были 1, 2, 3-х комнатные квартиры, которые выдавались сотрудникам Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).