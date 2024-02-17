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Published Сегодня, 12:25

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Updated Сегодня, 12:28

«Дом чекиста» в Перми будут ремонтировать до 2026 года

«Дом чекиста» в Перми будут ремонтировать до 2026 года

17 февраля 2024, 12:25
Фото: ВКонтакте/Пермьконцерт
Памятник конструктивизма воздвигнут в 1930 году.

Начавшийся два года назад капремонт «Дома чекистов» на улице Сибирская, 30 в Перми будет идти еще три года. Администрация Перми запланировала финансирование этих работ, заметило ИА «Текст».

В этом году на работы в доме запланированы 2 млн рублей на 2024 год, На следующий год планируется потрать 63 млн рублей и 20 млн — на 2026 год.

Планируется, что в ходе дальнейших работ будет завершен ремонт фасадов, усилены аварийные балконы, отремонтирована крыша, воссозданы декоративные элементы, заменены системы водоснабжения, канализации, отопления и т.д, напоминает издание.

«Дом чекиста» входит в число многоквартирных домов, в отношении которых планируется по решению суда предоставление мер финансовой поддержки, в которых требовалась проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения.

Проект Дома чекистов создал архитектор Николай Шварёв, само здание начали строить в 1930 году. Дом чекистов признан объектом культурного наследия регионального значения и памятником советского конструктивизма.

Как пишет краевед Владимир Гладышев в сборнике статей «Пермский дом в истории и культуре края», этот жилой комплекс стал одним из первых в Перми, построенных с учетом нового подхода к организации жизни. Здесь придерживались принципов свободной планировки, окна квартир и подъездов начали выходить во двор, а кроме квартир в здании находился клуб, спортивный зал, небольшой детский сад, магазин, поликлиника и солярий. В доме были 1, 2, 3-х комнатные квартиры, которые выдавались сотрудникам Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).

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#Общество#Ремонт#Культурное наследие#Памятник#Капитальный ремонт
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