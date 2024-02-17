«Дом чекиста» в Перми будут ремонтировать до 2026 года

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Начавшийся два года назад капремонт «Дома чекистов» на улице Сибирская, 30 в Перми будет идти еще три года. Администрация Перми запланировала финансирование этих работ, заметило ИА «Текст».
В этом году на работы в доме запланированы 2 млн рублей на 2024 год, На следующий год планируется потрать 63 млн рублей и 20 млн — на 2026 год.
Планируется, что в ходе дальнейших работ будет завершен ремонт фасадов, усилены аварийные балконы, отремонтирована крыша, воссозданы декоративные элементы, заменены системы водоснабжения, канализации, отопления и т.д, напоминает издание.
«Дом чекиста» входит в число многоквартирных домов, в отношении которых планируется по решению суда предоставление мер финансовой поддержки, в которых требовалась проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения.
Проект Дома чекистов создал архитектор Николай Шварёв, само здание начали строить в 1930 году. Дом чекистов признан объектом культурного наследия регионального значения и памятником советского конструктивизма.
Как пишет краевед Владимир Гладышев в сборнике статей «Пермский дом в истории и культуре края», этот жилой комплекс стал одним из первых в Перми, построенных с учетом нового подхода к организации жизни. Здесь придерживались принципов свободной планировки, окна квартир и подъездов начали выходить во двор, а кроме квартир в здании находился клуб, спортивный зал, небольшой детский сад, магазин, поликлиника и солярий. В доме были 1, 2, 3-х комнатные квартиры, которые выдавались сотрудникам Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).