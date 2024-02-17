Конкурсный управляющий Пермского свинокомплекса требует от края почти полмилиарда

Кроме того, суд привлекал к субсидиарной ответственности бенефициара группы «Синергия» (в нее входило ООО «Свинокомплекс Пермский») Сергея Головачева на сумму более 1,4 млрд рублей и директора предприятия Сергея Легонького — на 1 млн рублей. Но их задолженности так и не были выставлены на торги, как указывается в материалах суда, они оказались неликвидными (Головачев с 2019 года находится в банкротстве, а у Легонького отсутствует какое-либо имущество).