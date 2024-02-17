Конкурсный управляющий Пермского свинокомплекса требует от края почти полмилиарда

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:40
Конкурсный управляющий АО «Пермский свинокомплекс» Илья Зуйкин направил в Арбитражный суд Пермского края заявление о привлечении министерства агропромышленного комплекса региона к субсидиарной ответственности. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Зуйкин намерен взыскать с министерства по обязательствам общества свыше 488,7 млн руб. В министерстве агропромышленного комплекса Пермского края пояснили изданию, что позиция ответчика будет сформулирована после изучения всех материалов дела.
30 ноября 2023 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о ликвидации арендатора имущества краевого животноводческого комбината в Майском ООО «Свинокомплекс Пермский» после окончания процедуры банкротства. 19 октября суд принял решение о завершении на предприятии процедуры конкурсного производства. Всего задолженность предприятия перед кредиторами превышала 750 млн рублей. Их требования были удовлетворены на 5,69% — на общую сумму 39,4 млн рублей.
В период процедуры банкротства в конкурсную массу должника поступило 123,19 млн рублей. Из них 43 млн направили на погашение текущих платежей, 40 млн вернули как ошибочно уплаченные ООО «УралАгро», покупателю стада.
Кроме того, суд привлекал к субсидиарной ответственности бенефициара группы «Синергия» (в нее входило ООО «Свинокомплекс Пермский») Сергея Головачева на сумму более 1,4 млрд рублей и директора предприятия Сергея Легонького — на 1 млн рублей. Но их задолженности так и не были выставлены на торги, как указывается в материалах суда, они оказались неликвидными (Головачев с 2019 года находится в банкротстве, а у Легонького отсутствует какое-либо имущество).
В октябре еще на полгода была продлена процедура банкротства регионального АО «Пермский свинокомплекс», чьим имуществом управляло общество «Свинокомплекс Пермский». Долги предприятия составляют 777,6 млн рублей. 23 ноября вновь был выставлен на торги имущественный комплекс некогда крупнейшего в стране свинокомплекса. Теперь — через публичное предложение, поскольку ранее он не заинтересовал покупателей. Начальная стоимость объекта составляет 1,23 млрд рублей. В нее входит земля, здания, машины, оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, дебиторская задолженность, а также товарный знак. Цена отсечения составляет 5% от начальной цены продажи имущества.