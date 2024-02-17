Пермский ресторатор не смог обжаловать штраф за невыплату заработной платы

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Published Сегодня, 10:58
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Вчера, 16 февраля, вступил в законную силу приговор мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского судебного района Перми в отношении учредителя кафе «Фобошная», «Покешная», «Рынок еды» и иных проектов — Игоря Ботова. Он пытался обжаловать решение суда, однако, безуспешно, сообщает пресс-служба суда.
С сентября 2021 года по июнь 2022 года предприниматель Игорь Ботов как работодатель не выплатил 49 сотрудникам заведений общественного питания в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. Задолженность составила полностью свыше двух месяцев и частично свыше трех месяцев по заработной плате, пособиям по временной нетрудоспособности, ежегодному оплачиваемому отпуску и компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. Суммарно Ботов был должен работникам 2 млн. 101 тыс. 630 рублей.
Подсудимый полностью согласился с предъявленным ему обвинением, в связи с чем уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 Уголовного кодекса РФ было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства, отмечают в суде
Мировой судья признал пермского ресторатора виновным в совершении инкриминируемого ему преступления с назначением за содеянное наказания в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, по приговору суда с Игоря Ботова в пользу потерпевших будут взысканы денежные средства в счет возмещения причиненного вреда.
Ботов пытался обжаловать наказание. Однако, апелляционным постановлением Ленинского районного суда Перми от 16 февраля приговор мирового судьи от 27 декабря 2023 года в части квалификации содеянного предпринимателем и назначенного ему наказания оставлен без изменения.
В конце 2021 года персонал заведений общепита, которыми в равных долях управляли Артем Зайцев и Игорь Ботов обратился в следственные органы с заявлением о невыплате заработной платы. Во время проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель имел возможность выплатить сотрудникам зарплату, но так этого и не сделал.
Кроме того, в октябре 2022 года Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» в Ленинском районном суде взыскала с предприятия более 2 млн рублей задолженности по кредитным обязательствам. Этот долг, судя по информации на сайте ФССП, также не был погашен. Сейчас в отношении предприятия действует 20 исполнительных производств, где в том числе есть штрафы ГИБДД и не оплаченные таможенные сборы.
Сеть работала в Перми до начала 2022 года, после того, как возникли финансовые проблемы, она прекратила свое существование.
Кроме общепита, партнёр Зайцев является совладельцем бизнеса в IT — в компании «Гет-Нет». Опосредовано с этой деятельностью бизнесмена связана более загадочная история, называвшаяся в федеральных СМИ «делом русских хакеров».
В феврале 2022 года стало известно о задержании группы граждан, по мнению следствия Следственного департамента МВД России они «обладают специальными познаниями в сфере международных платёжных систем и подозреваются в совершении преступлений в сфере компьютерной технологии, техники и информационно-коммуникационной сети интернет».
9 февраля 2022 года Тверской суд Москвы отправил в СИЗО гендиректора кинокомпании «Саратовфильм» Дениса Пачевского, предпринимателя Александра Ковалева, сотрудника «Транстехкома» Артёма Быстрых, совладельца пермского «Гет-нет» Артёма Зайцева, а также двоих неработающих — Владислава Гилева и Ярослава Соловьёва. Всем им было предъявлено обвинение по по ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерное использование компьютерных программ, предназначенных для осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, совершенное группой лиц).
С этим делом связан также офицер ФСБ Григорий Царегородцев, который обвиняется в получении взятки от обвиняемых по делу «русских хакеров» Александра Ковалева и Владислава Гилева взяток на общую сумму в 160 млн рублей. Царегородцев частично признал вину, он не согласен с квалификацией преступления и считает, что он совершил мошенничество.