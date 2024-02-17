Пермский ресторатор не смог обжаловать штраф за невыплату заработной платы

Кроме того, в октябре 2022 года Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» в Ленинском районном суде взыскала с предприятия более 2 млн рублей задолженности по кредитным обязательствам. Этот долг, судя по информации на сайте ФССП, также не был погашен. Сейчас в отношении предприятия действует 20 исполнительных производств, где в том числе есть штрафы ГИБДД и не оплаченные таможенные сборы.