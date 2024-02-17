Пермяков просят воздержаться от длительного нахождения на улице

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
По данным Пермского ЦГМС в Пермском крае сегодня, 17 февраля, ожидается небольшой снег, изморозь, температура воздуха днем –15°С, –10°С, в низинах до −20°С, в г. Перми −14°С, −12°С.
В связи с погодными явлениями возможны аварии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рост техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, получение населением травм, связанных с переохлаждением и обморожением.
Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья: