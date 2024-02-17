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Published Сегодня, 05:33

Modified Сегодня, 05:35

Updated Сегодня, 05:35

Пермяков просят воздержаться от длительного нахождения на улице

Пермяков просят воздержаться от длительного нахождения на улице

17 февраля 2024, 05:33
Фото: properm.ru
Температура воздуха постепенно повышается, но, все же остается некомфортной.

По данным Пермского ЦГМС в Пермском крае сегодня, 17 февраля, ожидается небольшой снег, изморозь, температура воздуха днем –15°С, –10°С, в низинах до −20°С, в г. Перми −14°С, −12°С.

В связи с погодными явлениями возможны аварии в сфере жилищно-коммунального хозяйства, рост техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, получение населением травм, связанных с переохлаждением и обморожением.

Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья:

  • Ограничить длительное пребывание на улице, опасаться переохлаждения и обморожения, одеваться по погоде;
  • Водителям — по возможности отказаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда;
  • Соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления! При обогреве жилья электроприборами не перегружать электросети!
  • Водителям большегрузных автомобилей междугороднего сообщения настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок и остановиться в ближайших кемпингах.
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#Пермь#Погода#Неблагоприятные метеоусловия#Минтербез#Минтербез Прикамья
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