Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми за пять лет выросла на 52%

Аренда однокомнатной квартиры в Перми подорожала с 14,7 тыс. рублей зимой 2018/2019 до 22,4 тыс. рублей в эту зиму. Это составило 52% роста ставки аренды, свидетельствуют данные обзора «ЦИАН.Аналитики».