Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми за пять лет выросла на 52%

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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Updated Сегодня, 09:54
Аренда однокомнатной квартиры в Перми подорожала с 14,7 тыс. рублей зимой 2018/2019 до 22,4 тыс. рублей в эту зиму. Это составило 52% роста ставки аренды, свидетельствуют данные обзора «ЦИАН.Аналитики».
Пермь — в средине рейтинга роста цен аренды среди российских мегаполисов. Лидерами по темпам роста цен среди российских городов-миллионников стали Нижний Новгород и Челябинск — 94% и 93% соответственно.
Минимальный рост среди мегаполисов отмечен в Санкт-Петербурге (+31%) и Уфе (+33%)