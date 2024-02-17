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Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми за пять лет выросла на 52%

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Перми за пять лет выросла на 52%

17 февраля 2024, 09:52
Фото: 1MI
Пермь находится в средине рейтинга роста цен аренды среди российских мегаполисов
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Аренда однокомнатной квартиры в Перми подорожала с 14,7 тыс. рублей зимой 2018/2019 до 22,4 тыс. рублей в эту зиму. Это составило 52% роста ставки аренды, свидетельствуют данные обзора «ЦИАН.Аналитики».

Пермь — в средине рейтинга роста цен аренды среди российских мегаполисов. Лидерами по темпам роста цен среди российских городов-миллионников стали Нижний Новгород и Челябинск — 94% и 93% соответственно.

Минимальный рост среди мегаполисов отмечен в Санкт-Петербурге (+31%) и Уфе (+33%)

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