В Перми для движения полностью закроют улицу Уинская

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Для движения на одну ночь полностью закроют ул. Уинская в Перми. О том, какие объездные пути предложены автомобилистам, сообщают в краевом минтрансе.
С 00:00 до 05:30 25 февраля будет полностью прекращено движение транспорта по ул. Уинской, на участке между ул. Грибоедова и Пушкарской.
Ограничение связано с необходимостью проведения работ по монтажу надземного пешеходного перехода в рамках строительства трассы ТР-53. Объезд будет осуществляться по ул. Самаркандской.