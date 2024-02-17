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Posted Сегодня, 13:01

Published Сегодня, 13:01

Modified Сегодня, 13:06

Updated Сегодня, 13:06

В Перми для движения ночью 25 февраля полностью закроют улицу Уинская

В Перми для движения полностью закроют улицу Уинская

17 февраля 2024, 13:01
Фото: 1MI

В Перми для движения ночью 25 февраля полностью закроют улицу Уинская

Здесь будут строить надземный пешеходный переход

Для движения на одну ночь полностью закроют ул. Уинская в Перми. О том, какие объездные пути предложены автомобилистам, сообщают в краевом минтрансе.

С 00:00 до 05:30 25 февраля будет полностью прекращено движение транспорта по ул. Уинской, на участке между ул. Грибоедова и Пушкарской.

Ограничение связано с необходимостью проведения работ по монтажу надземного пешеходного перехода в рамках строительства трассы ТР-53. Объезд будет осуществляться по ул. Самаркандской.

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#Пермь#Ограничение движения#Движение#Перекрытие движения#Транспорт#Дорожное движение
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