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В Прикамье прогнозируется сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду

В Прикамье прогнозируется сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду

17 февраля 2024, 09:07
Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края
Пермяков предупреждают о мерах безопасности

Краевой минтербез предупреждает жителей Прикамья о порывах ветра до 17 м/с. По информации Пермского ЦГМС в Пермском крае завтра, 18 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, днем по западу до умеренного, порывы ветра ночью до 14 м/с, днем порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха ночью −22, −17°С, при прояснениях −29, −24°С, в горах до −34°С, днем −12, −7°С, в горах до −17°С.

Возможны обрывы ЛЭП и падение деревьев и рекламных конструкций, снега и льда с крыш.

Министерство территориальной безопасности Пермского края рекомендует жителям и гостям Прикамья:

  • Избегать нахождения вблизи деревьев, под кровлей домов и строений, линий электропередач (ЛЭП), стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными;
  • Водителям — по возможности отказаться от дальних поездок, соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия, при образовании заторов на дорогах выбирать пути объезда;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;
  • При авариях на сетях электроснабжения обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности.
  • Водителям большегрузных автомобилей междугороднего сообщения настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок и остановиться в ближайших кемпингах!
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#Происшествия#Общество#Мчс#Прогноз#МЧС России
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