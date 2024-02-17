В Прикамье прогнозируется сильный порывистый ветер до 17 метров в секунду

Краевой минтербез предупреждает жителей Прикамья о порывах ветра до 17 м/с. По информации Пермского ЦГМС в Пермском крае завтра, 18 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, днем по западу до умеренного, порывы ветра ночью до 14 м/с, днем порывы ветра до 17 м/с. Температура воздуха ночью −22, −17°С, при прояснениях −29, −24°С, в горах до −34°С, днем −12, −7°С, в горах до −17°С.