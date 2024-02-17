В Псковской области скончался известный российский фотограф

В 2021 году Дмитрий Марков сделал снимок, который стал популярным в социальных сетях. На нем сотрудник полиции в форме и балаклаве сидит в кабинете под портретом президента РФ Владимира Путина. В ОВД Косино-Ухтомский, где был сделан снимок, фотограф попал после задержания на несанкционированной акции. Марков продал свою работу на благотворительном аукционе. За единственный авторский отпечаток снимка покупатель заплатил два миллиона рублей.