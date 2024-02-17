В Псковской области скончался известный российский фотограф

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:48
В Псковской области умер известный российский фотограф Дмитрий Марков. Об этом сообщает издание «Псковская губерния» со ссылками на друзей Маркова.
Фотограф получил известность снимками жизни в российских регионах. Ему было 42 года. Марков создавал жанровые снимки «провинциальной России», фотографируя на камеру обычного смартфона.
Фотограф сотрудничал со многими российскими СМИ. Его фото отмечены рядом профессиональных наград, включая Гран-при конкурса «Серебряная камера» и премию «Камертон» имени Анны Политковской.
В 2021 году Дмитрий Марков сделал снимок, который стал популярным в социальных сетях. На нем сотрудник полиции в форме и балаклаве сидит в кабинете под портретом президента РФ Владимира Путина. В ОВД Косино-Ухтомский, где был сделан снимок, фотограф попал после задержания на несанкционированной акции. Марков продал свою работу на благотворительном аукционе. За единственный авторский отпечаток снимка покупатель заплатил два миллиона рублей.