Виновнику ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, предъявлено обвинение

Днем 10 февраля в Добрянском городском округе мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем. В машине находился водитель и два пассажира, в том числе малолетний ребенок. В результате ДТП 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия, еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в лечебное учреждение.