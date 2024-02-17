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Виновнику ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, предъявлено обвинение

Виновнику ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, предъявлено обвинение

17 февраля 2024, 03:49
Фото: t.me/chpdtpperm
Мужчина заключен под стражу
Сюжет
Дтп

Предъявлено обвинение 36-летнему жителю Добрянки. Мужчина стал виновником ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 10 февраля в Добрянском городском округе мужчина, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с двигающимся навстречу автомобилем. В машине находился водитель и два пассажира, в том числе малолетний ребенок. В результате ДТП 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия, еще трое пострадавших с различными травмами доставлены в лечебное учреждение.

Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе расследования уголовного дела.

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#Происшествия#Дтп#Су скр
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