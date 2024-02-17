Житель Куеды до смерти забил родную сестру

Днем 12 февраля в Куеде, в доме, у 55-летней женщины на почве личных неприязненных отношений произошла ссора с родным братом. В ходе ссоры мужчина избил потерпевшую. От полученных повреждений женщина скончалась спустя непродолжительное время.