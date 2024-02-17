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Житель Куеды до смерти забил родную сестру

Житель Куеды до смерти забил родную сестру

17 февраля 2024, 05:52
Фото: 1MI
Мужчина задержан и заключен под стражу

В Куеде 50-летний мужчина до смерти забил свою родную сестру. Подробности трагедии сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Днем 12 февраля в Куеде, в доме, у 55-летней женщины на почве личных неприязненных отношений произошла ссора с родным братом. В ходе ссоры мужчина избил потерпевшую. От полученных повреждений женщина скончалась спустя непродолжительное время.

Чернушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В настоящее время подозреваемый задержан, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По уголовному делу проводятся следственные действия.

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#Происшествия#Криминал#Убийство#Куеда#Уголовное дело#Полиция
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