Житель Куеды до смерти забил родную сестру

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В Куеде 50-летний мужчина до смерти забил свою родную сестру. Подробности трагедии сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
Днем 12 февраля в Куеде, в доме, у 55-летней женщины на почве личных неприязненных отношений произошла ссора с родным братом. В ходе ссоры мужчина избил потерпевшую. От полученных повреждений женщина скончалась спустя непродолжительное время.
Чернушинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В настоящее время подозреваемый задержан, судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По уголовному делу проводятся следственные действия.