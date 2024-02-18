ФОМ и ВЦИОМ: Абсолютное большинство граждан РФ готовы отдать голоса за Путина

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Согласно представленным ВЦИОМ данным, показатель информированности граждан РФ о выборах президента России — 86%. В частности, 82% респондентов корректно указали месяц и год / время года и год их проведения, 4% смогли правильно указать только год, сообщает ТАСС.
Декларируемая явка на президентских выборах, по данным ВЦИОМ на середину февраля 2024 года, составляет 77%. Так, 63% респондентов ответили, что гарантированно будут участвовать в выборах, 14% ответили, что, скорее всего, будут принимать участие.
На вопрос, если бы выборы прошли в ближайшие дни, 79% респондентов ответили, что готовы будут проголосовать за Владимира Путина (+4 п. п. за неделю). Что касается электоральных показателей кандидатов, которых выдвинули партии парламента, то в нем фигурируют Владислав Даванков, кандидат от партии «Новые люди» — 4%, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4% и Леонид Слуцкий, кандидат от ЛДПР — 2%.
Фонд общественного мнения (ФОМ) опросил россиян, знают ли они, когда пройдут ближайшие выборы главы государства. Правильно на этот вопрос ответили 79% опрошенных, неправильно — 4%, а 17% респондентов затруднились с ответом. О своем намерении принять участие в выборах заявили 83% респондентов, о гарантированном участии — 57%, а о планах не участвовать в выборах заявили 13%.