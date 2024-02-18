ФОМ и ВЦИОМ: Абсолютное большинство граждан РФ готовы отдать голоса за Путина

На вопрос, если бы выборы прошли в ближайшие дни, 79% респондентов ответили, что готовы будут проголосовать за Владимира Путина (+4 п. п. за неделю). Что касается электоральных показателей кандидатов, которых выдвинули партии парламента, то в нем фигурируют Владислав Даванков, кандидат от партии «Новые люди» — 4%, кандидат от КПРФ Николай Харитонов — 4% и Леонид Слуцкий, кандидат от ЛДПР — 2%.