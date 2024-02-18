Конфеты, сыр, алкоголь и сливочное масло из Перми едут в Китай

На 20% вырос экспорт продукции из Перми зарубеж

Пермские производители экспортируют продукцию в страны СНГ, а также на рынки Азии и Африки, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». И по данным статистики, отмечен рост экспорта на 2- процентов по сравнению с прошлым годом.