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Published Сегодня, 07:11

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Updated Сегодня, 07:39

На 20% вырос экспорт продукции из Перми зарубеж

Конфеты, сыр, алкоголь и сливочное масло из Перми едут в Китай

18 февраля 2024, 07:11
Фото: 1MI

На 20% вырос экспорт продукции из Перми зарубеж

Пермские производители экспортируют продукцию в страны СНГ, а также на рынки Азии и Африки, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». И по данным статистики, отмечен рост экспорта на 2- процентов по сравнению с прошлым годом.

Молочные продукты, сыр, сладости, алкогольные и безалкогольные напитки, мука, сливочное масло, иван-чай, — пермские производители поставляют зарубеж много разных продуктов питания. Среди крупнейших экспортеров — «Амбер Пермалко», Юговской комбинат молочных продуктов, кондитерская фабрика «Пермская», ООО «Радуга» (бренд «Шоколадная магия»), ООО ППК «Лаврушин». Компании поставляют продукцию в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Китай, Вьетнам, ОАЭ.
Например, кондитерская фабрика «Пермская» планирует поставлять в Китай ежегодно около 200 тонн продукции.

#Санкционные продукты#Экспорт#Продукты#Продукты питания#Пермские производители
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