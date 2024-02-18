Конфеты, сыр, алкоголь и сливочное масло из Перми едут в Китай

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Молочные продукты, сыр, сладости, алкогольные и безалкогольные напитки, мука, сливочное масло, иван-чай, — пермские производители поставляют зарубеж много разных продуктов питания. Среди крупнейших экспортеров — «Амбер Пермалко», Юговской комбинат молочных продуктов, кондитерская фабрика «Пермская», ООО «Радуга» (бренд «Шоколадная магия»), ООО ППК «Лаврушин». Компании поставляют продукцию в Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Армению, Узбекистан, Китай, Вьетнам, ОАЭ.
Например, кондитерская фабрика «Пермская» планирует поставлять в Китай ежегодно около 200 тонн продукции.