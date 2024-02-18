Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий подаст прошение об уходе на покой

По данным «Коммерсант-Прикамье», Мефодий планирует продолжить служить в Пермской епархии. В соответствии с уставом Русской православной церкви, по достижении 75 лет архиерей подаёт на имя патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой, и затем Священный Синод принимает решение о времени удовлетворения такого прошения.

16 февраля митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий отметил 75-летний юбилей. Он возглавил Пермскую и Соликамскую епархию в марте 2010 года. В 2014 году из состава Пермской епархии были выделены: Соликамская и Чусовская епархия, Кудымкарская и Верещагинская епархия. Владыка Мефодий был назначен главой вновь образованной Пермской митрополии с титулом митрополит Пермский и Кунгурский.