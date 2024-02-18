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Published Сегодня, 09:33

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Updated Сегодня, 09:41

Глава Пермской митрополии достиг предельного возраста служения

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий подаст прошение об уходе на покой

18 февраля 2024, 09:33

Глава Пермской митрополии достиг предельного возраста служения

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий достиг предельного возраста для руководителя, предусмотренного по уставу Русской православной церкви. Вопрос о продлении или не продлении полномочий Мефодия планируется рассмотреть в марте 2024 года.
Сюжет
Рпц

По данным «Коммерсант-Прикамье», Мефодий планирует продолжить служить в Пермской епархии. В соответствии с уставом Русской православной церкви, по достижении 75 лет архиерей подаёт на имя патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой, и затем Священный Синод принимает решение о времени удовлетворения такого прошения.
16 февраля митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий отметил 75-летний юбилей. Он возглавил Пермскую и Соликамскую епархию в марте 2010 года. В 2014 году из состава Пермской епархии были выделены: Соликамская и Чусовская епархия, Кудымкарская и Верещагинская епархия. Владыка Мефодий был назначен главой вновь образованной Пермской митрополии с титулом митрополит Пермский и Кунгурский.

#Рпц#Пермская епархия#Епархия#Митрополит#Митрополит мефодий
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