Морозы покидают Пермский край, но оставляют после себя температурные рекорды

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Синоптики ГИС центра ПГИУ рассказали, что 16 февраля температура воздуха ниже -35 градусов отметили на нескольких метеостанциях Прикамья: в Осе (-39,3), Большой Соснове (-37,8), Чермозе (-37,2), Кочево (-36,0), Кудымкаре (-35,9), Чернушке и Кунгуре (по -35,7), Ножовке (-35,0).
В Перми в ночь с 16 на 17 февраля средняя температура составила — 31,5. Ниже — 35 было только в Красновишерском округе: -38,5 градусов.
18 февраля морозы в Прикамье значительно ослабели, минимальные значения температуры воздуха оказались только на востоке Прикамья — около — 25…-27.
19 февраля в регионе ожидается температура воздуха ночью −16…−11 градусов, в Перми около −13 градусов. Днем будет еще теплее от 5 до -10 градусов. На неделе с 21 от 25 февраля в Пермском крае ожидается умеренно холодная погода со слабым снегом.