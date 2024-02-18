Морозы покидают Пермский край, но оставляют после себя температурные рекорды

В Перми синоптики зафиксировали самую холодную ночь с начала года

Ночь с 16 на 17 февраля стала самой холодной с начала года, в Перми температура воздуха опустилась в среднем до — 31,5 градусов, в Красновишерском округе в среднем до — 38,5 градусов.