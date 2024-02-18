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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Перми синоптики зафиксировали самую холодную ночь с начала года

Морозы покидают Пермский край, но оставляют после себя температурные рекорды

18 февраля 2024, 12:29
Фото: properm.ru

В Перми синоптики зафиксировали самую холодную ночь с начала года

Ночь с 16 на 17 февраля стала самой холодной с начала года, в Перми температура воздуха опустилась в среднем до — 31,5 градусов, в Красновишерском округе в среднем до — 38,5 градусов.

Синоптики ГИС центра ПГИУ рассказали, что 16 февраля температура воздуха ниже -35 градусов отметили на нескольких метеостанциях Прикамья: в Осе (-39,3), Большой Соснове (-37,8), Чермозе (-37,2), Кочево (-36,0), Кудымкаре (-35,9), Чернушке и Кунгуре (по -35,7), Ножовке (-35,0).

В Перми в ночь с 16 на 17 февраля средняя температура составила — 31,5. Ниже — 35 было только в Красновишерском округе: -38,5 градусов.

18 февраля морозы в Прикамье значительно ослабели, минимальные значения температуры воздуха оказались только на востоке Прикамья — около — 25…-27.

19 февраля в регионе ожидается температура воздуха ночью −16…−11 градусов, в Перми около −13 градусов. Днем будет еще теплее от 5 до -10 градусов. На неделе с 21 от 25 февраля в Пермском крае ожидается умеренно холодная погода со слабым снегом.

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