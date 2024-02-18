Муниципалитеты Прикамья отказываются принимать бомбоубежища

Администрация Чусовского городского округа обратилась в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании недействительным решения теруправления Росимущества по Пермскому краю. На баланс муниципалитета передаются объекты гражданской обороны, бомбоубежища. Муниципалитет принимать их отказывается. Кроме администрации Чусовского округа, не принимает на свой баланс такие же объекты и администрация Лысьвенского округа, тоже судится с Росимуществом по Пермскому краю, которое передало без согласования с местными властями более 10 бомбоубежищ. В Краснокамске, по данным «Коммерсантъ-Прикамье», 55 бомбоубежищ в неудовлетворительном состоянии. И их тоже передали на баланс муниципалитета.