На пожаре в Кунгурском округе Пермского края погиб шестилетний мальчик

По данным ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Садовая в деревне Парашино Кунгурского муниципального округа поступило 17 февраля в 23 часа 53 минуты. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 16 человек личного состава и 5 единиц техники. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение внутри жилого дома. Локализация пожара и ликвидация горения в 00 часов 27 минут. Предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров. Отец семейства спас двоих детей и жену. Третий сын погиб.