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На пожаре в Кунгурском округе Пермского края погиб шестилетний мальчик

На пожаре в Кунгурском округе Пермского края погиб шестилетний мальчик

18 февраля 2024, 08:24
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Двух сыновей, девяти и двух лет отец сумел вытащить из огня, а третьего, шестилетнего, не успел спасти. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным ГУ МЧС РФ по Пермскому краю, сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Садовая в деревне Парашино Кунгурского муниципального округа поступило 17 февраля в 23 часа 53 минуты. К месту вызова были направлены силы и средства в количестве 16 человек личного состава и 5 единиц техники. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит открытое горение внутри жилого дома. Локализация пожара и ликвидация горения в 00 часов 27 минут. Предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров. Отец семейства спас двоих детей и жену. Третий сын погиб.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

#Пожар#Кунгурский район#Гибель на пожаре#Кунгурский
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