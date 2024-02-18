На стадионе «Юность» в Перми бетонируют монолитные участки

Стадион «Юность» преображают, возводят четырехэтажный спортивный комплекс площадью более 9 тыс. кв. метров с открытой ареной. Обещают дорожки для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и кёрлингом. Кроме того, стадион зимой будет использоваться для хоккея и массового катания на коньках, летом — под хоккей на траве, спортивное катание на роликах, бег и футбол.