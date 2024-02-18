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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:22

На стадионе «Юность» в Перми бетонируют монолитные участки

На стадионе «Юность» в Перми бетонируют монолитные участки

18 февраля 2024, 09:09
Фото: properm.ru
В Перми подрядчик приступил к активному этапу реконструкции стадиона «Юность».

Компания «Кинетика» завершила устройство свайного поля для возведения новых объектов, сейчас идет бетонирование монолитных участков, сообщает РБК-Пермь.

Стадион «Юность» преображают, возводят четырехэтажный спортивный комплекс площадью более 9 тыс. кв. метров с открытой ареной. Обещают дорожки для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и кёрлингом. Кроме того, стадион зимой будет использоваться для хоккея и массового катания на коньках, летом — под хоккей на траве, спортивное катание на роликах, бег и футбол.

#Спорт#Строительство#Юность#Конькобежный спорт#Стадион юность
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