На стройке муниципального дома в Добрянке «ничего не происходит»

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Восьмиэтажный дом возводится по улице Трудовые резервы в Добрянке. Но в данное время работы там практически не ведутся. Новостройка нужна для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Муниципальный контракт с застройщиком ООО «СК „Вега“ заключён с Управлением ЖКХ и благоустройства Добрянского округа. В новостройке будет 73 квартиры, общая сумма контракта — 197,3 миллиона рублей. СК „Вега“ принадлежит, по данным СПАРК, Сергею Волокитину, управляется им же.
В администрации Добрянского округа журналистов издания «Зори Плюс» заверили, что сроки сдачи дома не изменились. Дом должны сдать до конца 2024 года.
Строительство находится под контролем инспекции Государственного строительного надзора Пермского края.
По данным прошлого года, в Добрянском округе до 2017 года признаны аварийными 189 квартир, в которых проживает 571 человек, 155 жилых помещений подлежат расселению в Добрянке.