На стройке муниципального дома в Добрянке «ничего не происходит»

Восьмиэтажный дом возводится по улице Трудовые резервы в Добрянке. Но в данное время работы там практически не ведутся. Новостройка нужна для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Муниципальный контракт с застройщиком ООО «СК „Вега“ заключён с Управлением ЖКХ и благоустройства Добрянского округа. В новостройке будет 73 квартиры, общая сумма контракта — 197,3 миллиона рублей. СК „Вега“ принадлежит, по данным СПАРК, Сергею Волокитину, управляется им же.