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Пермский хоккейный клуб «Молот» стал чемпионом и обладателем Кубка Шелкового Пути

Пермский хоккейный клуб «Молот» стал чемпионом и обладателем Кубка Шелкового Пути

18 февраля 2024, 14:27
«Молот» выиграл регулярный чемпионат в матче против «Южного Урала».

Последний раз «Южный Урал» участвовал в борьбе за Кубок в сезоне 2018/2019, где уступил в первом раунде будущему полуфиналисту — «СКА-Неве» со счетом 3:0 в серии до трех побед. Отличительной особенностью «Южного Урала» в этом сезоне является мощный старт игры. Орчане являются одними из лидеров по количеству побед в стартовых игровых отрезках: 24 победы, 17 ничьих и 13 поражений. А вот что касается второго и третьего периода, то в них дела обстоят не столь уверенно. Во втором периоде «Южный Урал» одержал только 13 побед, 27 раз сыграл вничью и проиграл 14 раз, а в третьем периоде — 14 раз одержал победу, 20 раз сыграл вничью и 20 раз проиграл.

Сегодня во время напряженной игры вратарь «Южного Урала» в гневе сломал клюшку, сообщают болельщики. Счет игры — 6:2 в пользу пермской команды.

Сегодня ХК «Молот» стал победителем регулярного чемпионата, одержав победу над командой «Южный Урал» со счетом 6:2. Кроме того, ХК «Молот» стал обладатель Кубка Шелкового Пути 2024. По ходу сезона пермяки выдали 17-матчевую победную серию, а в концовке оказались выносливее конкурентов. Впервые в истории Кубок Шелкового Пути отправляется в Пермь.

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