Пермский хоккейный клуб «Молот» стал чемпионом и обладателем Кубка Шелкового Пути

Последний раз «Южный Урал» участвовал в борьбе за Кубок в сезоне 2018/2019, где уступил в первом раунде будущему полуфиналисту — «СКА-Неве» со счетом 3:0 в серии до трех побед. Отличительной особенностью «Южного Урала» в этом сезоне является мощный старт игры. Орчане являются одними из лидеров по количеству побед в стартовых игровых отрезках: 24 победы, 17 ничьих и 13 поражений. А вот что касается второго и третьего периода, то в них дела обстоят не столь уверенно. Во втором периоде «Южный Урал» одержал только 13 побед, 27 раз сыграл вничью и проиграл 14 раз, а в третьем периоде — 14 раз одержал победу, 20 раз сыграл вничью и 20 раз проиграл.



Сегодня во время напряженной игры вратарь «Южного Урала» в гневе сломал клюшку, сообщают болельщики. Счет игры — 6:2 в пользу пермской команды.