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Строители Чусовского моста заплатят РЖД 900 тыс. рублей за ДТП с грузовиком

Строители Чусовского моста заплатят РЖД 900 тыс. рублей за ДТП с грузовиком

18 февраля 2024, 10:59
Фото: properm.ru
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) к АО «Стройтрансгаз» и ООО «Пермская концессионная компания» на 903,7 тыс. руб.

В 2022 году на железнодорожном перегоне Левшино — Голованово грузовик с поднятым кузовом врезался в железнодорожный мост и частично его обрушил. Под пролетом находится автодорога Пермь — Березники, где АО «Стройтрансгаз» и ООО «Пермская концессионная компания» выполняли работы. ОАО «РЖД» причинен ущерб (восстановительные работы плюс ущерб от задержки поездов) — примерно 900 тыс. рублей.

Согласно техническому заключению комиссии РЖД, нарушение целостности конструкций моста, вызвавшее полный перерыв движения поездов, отнесено по учету и ответственности к АО «Стройтрансгаз», сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Суд согласился взыскать с автодорожников в пользу РЖД требуемую сумму.

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#Пермская езда#Арбитражный суд#Ржд#Транспортная прокуратура#Левшино#Грузовик
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