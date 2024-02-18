Строители Чусовского моста заплатят РЖД 900 тыс. рублей за ДТП с грузовиком

В 2022 году на железнодорожном перегоне Левшино — Голованово грузовик с поднятым кузовом врезался в железнодорожный мост и частично его обрушил. Под пролетом находится автодорога Пермь — Березники, где АО «Стройтрансгаз» и ООО «Пермская концессионная компания» выполняли работы. ОАО «РЖД» причинен ущерб (восстановительные работы плюс ущерб от задержки поездов) — примерно 900 тыс. рублей.