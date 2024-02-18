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Published Сегодня, 04:32

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

В Перми ожидается визит спикера парламента ДНР и доверенного лица Путина Артема Жогу

В Перми ожидается визит спикера парламента ДНР и доверенного лица Путина Артема Жогу

18 февраля 2024, 04:32
Фото: ТГ-канал Артема Жоги
Как сообщают федеральные СМИ, один из самых известных, по версии Медиалогии спикеров региональных парламентов может приехать в Пермь в конце следующей недели.

В Перми ждут спикера парламента ДНР и доверенное лицо Путина Артема Жогу. Ожидается, что у него пройдет встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, руководством регионального филиала фонда «Защитники Отечества», а также активом «Молодой гвардии», которые ездят в гуманитарные миссии в ЛДНР. Также Артем Жога встретится с участниками СВО. Артем Жога — Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, член «Единой России», доверенное лицо Владимира Путина.

#Махонин#Владимир Путин#Путин#Днр#Дмитрий махонин#Путин 2012#Жога
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