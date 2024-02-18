В Перми ожидается визит спикера парламента ДНР и доверенного лица Путина Артема Жогу

В Перми ждут спикера парламента ДНР и доверенное лицо Путина Артема Жогу. Ожидается, что у него пройдет встреча с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, руководством регионального филиала фонда «Защитники Отечества», а также активом «Молодой гвардии», которые ездят в гуманитарные миссии в ЛДНР. Также Артем Жога встретится с участниками СВО. Артем Жога — Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики, член «Единой России», доверенное лицо Владимира Путина.