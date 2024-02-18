В Пермском крае на рок-фестивале пройдет настоящая рокерская свадьба

Фестиваль РокАномалия пройдет в конце июня в Кунгурском округе Пермского края. По словам организаторов, это мероприятие, которое объединяет тысячи любителей рок-музыки со всей страны. Ожидаются коллективы со всей России.

Гости фестиваля будут размещены в трех палаточных лагерях: лагерь гостей, лагерь для гостей на мотоциклах, лагерь для автокемпинга. Размещение в палаточных лагерях со своей палаткой бесплатное. На территории есть вода, дрова, туалеты, охрана, точки общепита, можно взять с собой мангал и приготовить еду самим.

По словам организаторов, одной из «фишек» в Год семьи станет «Рокерская свадьба». Официально будет зарегистрирован брак любителей рок-музыки.

Данная свадьба станет самой масштабной в Пермском крае по количеству гостей.