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В Пермском крае на рок-фестивале пройдет настоящая рокерская свадьба

В Пермском крае на рок-фестивале пройдет настоящая рокерская свадьба

18 февраля 2024, 10:00
Фото: properm.ru
С 26 по 28 июня 2024 года около Кунгура, на полях села Плеханово, пройдет масштабный рок-фестиваль «РокАномалия». Организаторы обещают мотогонки, хорошую музыку и настоящую рокерскую свадьбу.
Сюжет
Кунгур

Фестиваль РокАномалия пройдет в конце июня в Кунгурском округе Пермского края. По словам организаторов, это мероприятие, которое объединяет тысячи любителей рок-музыки со всей страны. Ожидаются коллективы со всей России.
Гости фестиваля будут размещены в трех палаточных лагерях: лагерь гостей, лагерь для гостей на мотоциклах, лагерь для автокемпинга. Размещение в палаточных лагерях со своей палаткой бесплатное. На территории есть вода, дрова, туалеты, охрана, точки общепита, можно взять с собой мангал и приготовить еду самим.
По словам организаторов, одной из «фишек» в Год семьи станет «Рокерская свадьба». Официально будет зарегистрирован брак любителей рок-музыки.
Данная свадьба станет самой масштабной в Пермском крае по количеству гостей.

#Рок-лайн#Кунгур#Рок#Рок-музыкант#Рок-музыка#Рок-фестиваль#Фестиваль рока
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