В Пермском крае около 1 млн га сельскохозяйственной земли зарастает сорной травой

Данные о том, что земля сельхозназначения не приносит урожаев, а зарастает сорняками, были озвучены на совещании у Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. При этом существующие в настоящее время механизмы контроля за исполнением действующего законодательства серьезно ограничены мораторием на проверки. То есть контролирующие органы не могут проверять, что там с землей происходит, картошка на ней или коттедж.



В итоге было решено разработать и утвердить в Пермском крае специальные «индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения».