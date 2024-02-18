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В Пермском крае около 1 млн га сельскохозяйственной земли зарастает сорной травой

В Пермском крае около 1 млн га сельскохозяйственной земли зарастает сорной травой

18 февраля 2024, 06:42
Фото: 1MI
По данным территориального отдела Россельзонадзора по Пермскому краю, 1 млн га земли сельхозназначения в регионе зарастает сорняками и кустами или используется не по назначению.

Данные о том, что земля сельхозназначения не приносит урожаев, а зарастает сорняками, были озвучены на совещании у Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае. При этом существующие в настоящее время механизмы контроля за исполнением действующего законодательства серьезно ограничены мораторием на проверки. То есть контролирующие органы не могут проверять, что там с землей происходит, картошка на ней или коттедж.

В итоге было решено разработать и утвердить в Пермском крае специальные «индикаторы риска нарушения обязательных требований при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении земель сельскохозяйственного назначения».

К таким индикаторам относятся: появление на участках сорняков, появление строительной или другой не сельскохозяйственной техники, негативного изменения свойств почвы (например, заболачивание).

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Новоселов предложил консолидировать усилия всех заинтересованных сторон, согласовать проект разрабатываемых индикаторов риска с прокуратурой в целях дальнейшего их представления законодательным органам муниципальных образований для утверждения

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