В Пермском крае прогнозируют сильный и холодный ветер

В ГУ МЧС РФ по Пермскому краю предупреждают: в связи с прогнозируемыми порывами ветра старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.