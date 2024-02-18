properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:05

Published Сегодня, 08:05

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Пермском крае прогнозируют сильный и холодный ветер

В Пермском крае прогнозируют сильный и холодный ветер

18 февраля 2024, 08:05
ГУ СЧС РФ сообщает, что ожидаются неблагоприятные метеорологические явления.

По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» 19 февраля местами по краю прогнозируются порывы ветра до 17 м/с.

В ГУ МЧС РФ по Пермскому краю предупреждают: в связи с прогнозируемыми порывами ветра старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

#Пожарная безопасность#Погода#Мчс#Безопасность#Профилактика#Гу мчс#Погода пермь#Ветер#Сильный ветер#Дорожная безопасность#МЧС России#МЧС РФ
Подпишитесь
В Пермском крае около 1 млн га сельскохозяйственной земли зарастает сорной травой
Сегодня, 06:42
Муниципалитеты Прикамья отказываются принимать бомбоубежища
Сегодня, 06:01
Минобороны РФ сообщило о взятии Авдеевки
Сегодня, 05:44
За сутки в Пермском крае на пожарах погибли три человека
Сегодня, 05:07
В Перми ожидается визит спикера парламента ДНР и доверенного лица Путина Артема Жогу
Сегодня, 04:32
В пермском микрорайоне Висим тушат частный жилой дом
Вчера, 09:54