В Пермском крае прогнозируют сильный и холодный ветер

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» 19 февраля местами по краю прогнозируются порывы ветра до 17 м/с.
В ГУ МЧС РФ по Пермскому краю предупреждают: в связи с прогнозируемыми порывами ветра старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.