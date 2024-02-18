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В Прикамье 32-летний мужчина из-за ревности зарезал 56-летнюю сожительницу

В Прикамье 32-летний мужчина из-за ревности зарезал 56-летнюю сожительницу

18 февраля 2024, 08:47
Фото: Изображение Midjourney
Вина ревнивого сожителя доказана, приговор оглашен судом.

32-летний житель Юсьвинского муниципального округа Пермского края признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, умышленное причинение смерти другому человеку).

Кудымкарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю и судом установлено, что в ночь с 3 на 4 октября 2023 года между мужчиной и его 56-летней сожительницей после совместного употребления спиртных напитков в их доме, расположенном в одном из населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края, на почве ревности произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник схватил нож и им ударил женщину в грудь. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия. 15 февраля 2024 года приговором Кудымкарского городского суда Пермского края виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

#Пермский край#Убийство#Ск рф#Кудымкар#Су ск
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