В Прикамье 32-летний мужчина из-за ревности зарезал 56-летнюю сожительницу

Кудымкарским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю и судом установлено, что в ночь с 3 на 4 октября 2023 года между мужчиной и его 56-летней сожительницей после совместного употребления спиртных напитков в их доме, расположенном в одном из населенных пунктов Юсьвинского муниципального округа Пермского края, на почве ревности произошла ссора. В ходе конфликта злоумышленник схватил нож и им ударил женщину в грудь. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия. 15 февраля 2024 года приговором Кудымкарского городского суда Пермского края виновному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.