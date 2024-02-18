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В Прикамье кондуктора будут судить за растрату в размере 12 тыс. рублей

В Прикамье кондуктора будут судить за растрату в размере 12 тыс. рублей

18 февраля 2024, 10:25
Фото: 1MI
Служба безопасности муниципального автотранспортного предприятия обратила внимание на странного «пассажира», расследование привело к кондуктору, сотруднику предприятия.

Установлено, что с мая по сентябрь 2022 года (за 5 месяцев) 47-летняя кондуктор присвоила 12 тысяч рублей. Сотрудники службы безопасности предприятия заметили, что на одном маршруте один и тот же пассажир (социальная проездная карта) ездит более четырех раз в день, иногда с интервалом в 15 минут. Полиция разобралась. Кондуктор продавала билеты пассажирам за наличный расчет, а поездки проводила по карте своей матери. Полученные денежные средства в кассу предприятия она не сдавала, а оставляла себе. Обвиняемая полностью возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Полиция#Общественный транспорт#Транспортная полиция#Кондуктор#Пермь,автобусные маршруты,общественный транспорт,расписание
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