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Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

В Прикамье маленький мальчик погиб на пожаре, потому что спрятался под кровать

В Прикамье маленький мальчик погиб на пожаре, потому что спрятался под кровать

18 февраля 2024, 13:31
Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю
Родители не смогли найти ребенка, не смогли до него докричаться. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Кунгур

Стали известны подробности пожара в деревне Парашино Кунгурского муниципального округа. По данным следствия, ночью 17 февраля 2024 года в одной из комнат частного дома произошел пожар. Родители смогли спасти двоих сыновей, девяти и трех лет, а сына 2018 года рождения не смогли найти, потому что мальчик спрятался под кроватью. Тело ребенка было обнаружено пожарными в ходе тушения огня.

В настоящее время следователями Кунгурского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели малолетнего. Продолжается проведение комплекса иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю обращается к жителям региона с напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности.

На пожаре в Кунгурском округе Пермского края погиб шестилетний мальчик
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#Пожар#Мчс#Кунгур#Су скр#Су ск#Пожар чп#МЧС России#СУ СК РФ
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