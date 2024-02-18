В Прикамье маленький мальчик погиб на пожаре, потому что спрятался под кровать

Стали известны подробности пожара в деревне Парашино Кунгурского муниципального округа. По данным следствия, ночью 17 февраля 2024 года в одной из комнат частного дома произошел пожар. Родители смогли спасти двоих сыновей, девяти и трех лет, а сына 2018 года рождения не смогли найти, потому что мальчик спрятался под кроватью. Тело ребенка было обнаружено пожарными в ходе тушения огня.



В настоящее время следователями Кунгурского межрайонного следственного отдела проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели малолетнего. Продолжается проведение комплекса иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.



Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю обращается к жителям региона с напоминанием о необходимости соблюдения правил безопасности.