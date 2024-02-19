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Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:12

Updated Сегодня, 16:12

Армен Бежанян вступил в конфликт с ГИБДД Прикамья из-за перевернувшегося лесовоза

Армен Бежанян вступил в конфликт с ГИБДД Прикамья из-за перевернувшегося лесовоза

19 февраля 2024, 16:09
Фото: ВКонтакте /Армен Бежанян
Актёр, депутат и предприниматель считает, что правоохранители виноваты в произошедшем на дороге.
Сюжет
Дтп

Из-за действий экипажа ГИБДД в Осинском округе на дороге опрокинулся груженый лесовоз. Подробности о происшествии с грузовиком сообщил в соцсетях, актёр, предприниматель и депутат Армен Бежанян.

«Едет себе Урал-лесовоз, гружённый древесиной, как вдруг экипаж ГИБДД с включёнными маячками и с громкоговорителем, требуют остановиться. Водитель прижимается к обочине и опрокидывается (наверное бровка мягкая и не обозначена граница дороги)», — пишет звезда «Реальных пацанов».

Также он отметил, что сотрудники ГИБДД поинтересовались, в порядке ли водитель, а когда увидели, что его жизни и здоровью ничего не угрожает, уехали.

«То есть по факту покинули место ДТП, — резюмирует депутат. — Теперь надо нанимать кран, перекрывать дорогу, доставать машину, собирать разбросанную древесину и подсчитывать ущерб…».

В завершение происшествия, после описанного выше, на место аварии прибыл местный экипаж дорожной полиции и составил протокол на водителя «Урала» за езду по обочине.

Вероятно, в истории описывается происшествие с автомобилем принадлежащей Бежаняну ООО «Гослесхоз», хотя прямо об этом в посте не сообщается.

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#Происшествия#Дтп#Авария#Оса#Гибдд
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