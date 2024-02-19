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Березниковец пытался украсть в магазине куртку и штаны

Березниковец пытался украсть в магазине куртку и штаны

19 февраля 2024, 05:59
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
До этого мужчина уже выносил из супермаркета сыр и консервы.

В Березниках в полицию обратились представители магазина с заявлением о том, что мужчина пытался похитить куртку и штаны. Стоимость товара — более 11 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что гражданин в торговом помещении взял куртку и штаны. В примерочной он специальным устройством, принесенным с собой, снял с товаров антикражные бейджи, надел новую одежду под свою и направился к выходу.

На рамке сработало звуковое устройство, вшитое внутрь продаваемой одежды, и работники магазина остановили мужчину, после чего вызвали полицию.

Фигурант пояснил, что хотел продать эти вещи, так как ему нужны были деньги. Штаны и куртку у него изъяли и вернули в магазин.

В отношении гражданина был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.9 КоАП Российской Федерации за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и назначено наказание в виде ареста.

Полицейскими была установлена причастность 37-летнего ранее судимого мужчины к совершению еще одного мелкого хищения. В конце января текущего года он взял в магазине 16 банок рыбных консервов и сложил их в рюкзак и карманы брюк, а также припрятал в карманы куртки шесть упаковок сыра. С этими продуктами он вышел на улицу, не оплатив их и причинив магазину ущерб в размере чуть более 2 тыс рублей. Похищенное он продал, а деньги потратил.

Дознанием возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 «Покушение на кражу» и ст. 158.1 «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию» Уголовного кодекса Российской Федерации.

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#Происшествия#Общество#Криминал#Кража#Березники#Полиция
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