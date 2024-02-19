Березниковец пытался украсть в магазине куртку и штаны

Полицейскими была установлена причастность 37-летнего ранее судимого мужчины к совершению еще одного мелкого хищения. В конце января текущего года он взял в магазине 16 банок рыбных консервов и сложил их в рюкзак и карманы брюк, а также припрятал в карманы куртки шесть упаковок сыра. С этими продуктами он вышел на улицу, не оплатив их и причинив магазину ущерб в размере чуть более 2 тыс рублей. Похищенное он продал, а деньги потратил.