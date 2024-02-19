Бывший глава «Пермского Мемориала»* не смог оспорить законность возбуждения дела

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
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Updated Сегодня, 10:36
Бывший руководитель «Пермского Мемориала» Роберт Латыпов снова оспаривает действия сотрудников УФСБ по Пермскому краю в Ленинском районном суде, возбудивших в отношении него уголовное дело. 1 февраля Пермский краевой суд отменил вынесенное в середине декабря прошлого года постановление первой инстанции и направил материал на новое рассмотрение.
Решение о пересмотре иска Латыпова было принято на формальных основаниях. Поскольку уголовное дело было возбуждено в отношении как Латыпова, так и Александра Чернышова, то его было необходимо уведомить о рассмотрении ходатайства. При повторном рассмотрении ходатайства общественник был уведомлен, от участия в процессе отказался и формальности были соблюдены.
Интересы Латыпова представляет адвокат Инна Журавлева, она оспаривает законность проведенной следствием экспертизы. Как стало известно журналисту Properm.ru, она указала в жалобе, что постановка перед экспертом вопросов, связанных с оценкой деяния ее подзащитного, законом не допускается. Она ссылается на заключения специалистов, сделавших заключения в марте и мае 2023 года. В документах содержится вывод о том, что представленные архивные документы не подлежат вывозу за пределы Российской Федерации.
По мнению адвоката, эксперты отвечали на вопрос, разрешение которого относится исключительно к компетенции органа, осуществляющего предварительное расследование, и суда. Адвокат указала, что мнение экспертов не могут являться основанием для возбуждении уголовного дела. Следствие провело две экспертизы, обе подтвердили ценность документов из архива. Одну провел один из государственных архивов, другую — независимый эксперт.
В результате суд вновь признал законными действия следователей УФСБ по Пермскому краю. Как сообщила журналисту Properm.ru адвокат Журавлева, она вновь будет обжаловать решение.
Латыпов был объявлен в розыск минувшим летом, после того, как Чернышову и ему было предъявлено обвинение. Уголовное дело о попытке вывоза культурных ценностей — архивов «Пермского Мемориала» — за границу было возбуждено следственными органами ФСБ 11 мая 2023 года. По информации журналиста Properm.ru, сейчас его расследование завершено, стороны знакомятся с материалами обвинительного заключения.
22 мая Ленинский районный суд избрал Чернышову меру пресечения, его отправили в СИЗО до 11 июля, сейчас его срок содержания в СИЗО ограничен 10 марта. Следствие УФСБ по Пермскому краю предъявило общественникам обвинение по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей» и ходатайствовало об избрании меры пресечения. В ходатайстве о назначении меры пресечения было указано, что по экспертной оценке стоимость ценностей, которые хотели вывезти из России, составляют около 380 тыс. рублей.
Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.
Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.
** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.