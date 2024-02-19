«Дом специалистов» в Мотовилихе отремонтируют за 161 миллион рублей

Дом на Уральской, 87 является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом специалистов». Он был построен в 1935 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера для инженеров «Мотовилихинских заводов». В комплекс с домом входит придомовой сквер. Главная особенность здания — чередующаяся этажность и широкие окна.