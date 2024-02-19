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В Мотовилихе дом на Уральской, 87 отремонтируют за 161 млн рублей

«Дом специалистов» в Мотовилихе отремонтируют за 161 миллион рублей

19 февраля 2024, 06:52
Фото: Google Maps

В Мотовилихе дом на Уральской, 87 отремонтируют за 161 млн рублей

Историческое здание было построено в 1935 году.

Администрация Перми планирует выделить 161 млн рублей на капитальный ремонт здания по ул. Уральская, 87. В 2016 году суд обязал власти сделать это. Планируется, что работы проведут в период с 2024 по 2026 годы, стало известно интернет-газете «Текст».

Дом на Уральской, 87 является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом специалистов». Он был построен в 1935 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера для инженеров «Мотовилихинских заводов». В комплекс с домом входит придомовой сквер. Главная особенность здания — чередующаяся этажность и широкие окна.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Памятник архитектуры#Архитектура
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