«Дом специалистов» в Мотовилихе отремонтируют за 161 миллион рублей

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Администрация Перми планирует выделить 161 млн рублей на капитальный ремонт здания по ул. Уральская, 87. В 2016 году суд обязал власти сделать это. Планируется, что работы проведут в период с 2024 по 2026 годы, стало известно интернет-газете «Текст».
Дом на Уральской, 87 является памятником градостроительства и архитектуры регионального значения «Дом специалистов». Он был построен в 1935 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера для инженеров «Мотовилихинских заводов». В комплекс с домом входит придомовой сквер. Главная особенность здания — чередующаяся этажность и широкие окна.