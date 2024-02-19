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Published Сегодня, 15:45

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Двум директорам «управляек» из Кудымкара вынесены представления за крыши в снегу

Двум директорам «управляек» из Кудымкара вынесены представления за крыши в снегу

19 февраля 2024, 15:45
Также прокуратура отметила плохую уборку дворов.

Кудымкарская городская прокуратура провела проверку соблюдения обслуживающими организациями требований законодательства при содержании жилого фонда в зимний период. О результатах проверки сообщает прокуратура края.

Прокуратурой выявлены нарушения, связанные с наличием на крышах жилых домов неубранного снега, а также ненадлежащей уборке дворов от снега и наледи.

По результатам проверки директорам ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие» и ООО «Управляющая компания „Служба быта Кудымкара“ внесены представления. Они рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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#Общество#Коммунальный рай#Прокуратура#Благоустройство#Кудымкар
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