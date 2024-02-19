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Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Студенты готовятся к экзаменам

Эффективные способы использования ChatGPT при подготовке к ЕГЭ

19 февраля 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
Студенты готовятся к экзаменам
При подготовке к единому государственному экзамену ученики старших классов могут использовать ChatGPT. Эксперты рассказали о 5 эффективных способах применения искусственного интеллекта для подготовки к экзаменам.

По информации newia.ru, нейросеть ChatGPT умеет давать понятные и четкие объяснения по различным школьным дисциплинам, создавать контрольные тесты и помогать с написанием эссе, а также разрабатывать индивидуальные планы обучения.

Искусственный интеллект способен восполнять пробелы в знаниях языков, объяснять правила, раскрывать значения непонятных слов и проводить грамматический анализ отдельных предложений или текста в целом.

Кроме того, ChatGPT может использоваться для получения обобщенной информации по различным предметам. Для этого необходимо задать искусственному интеллекту задачу по конспектированию учебного материала и попросить краткое изложение с акцентом на самых основных моментах.

Также ChatGPT умеет ясно и понятно разъяснять материал по любому предмету и давать исчерпывающие ответы на вопросы. Это особенно актуально в ситуациях, когда материал в учебниках неясен.

Кроме того, старшеклассники могут использовать ChatGPT для тренировки в решении разнообразных математических задач. Искусственный интеллект генерирует задания разного уровня сложности и, в случае если материал не до конца понятен ученику, предлагает пошаговое решение с объяснением каждого действия.

Если старшекласснику необходимо сдавать экзамен по билетам, подготовиться к нему также поможет нейросеть. Для этого необходимо задать ChatGPT название дисциплины и критерии оценки знаний, после чего искусственный интеллект сгенерирует билеты, проанализирует ответы и поставит оценку.

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