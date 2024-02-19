Эксперт рассказал о причинах, по которым ключевая ставка осталась прежней

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Стали известны три главные причины, из-за которых Центробанк решил оставить ключевую ставку прежней. О них изданию newia.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. На прошлой неделе, 16 февраля, Банк России решил не повышать ключевую ставку — она осталась на уровне 16%.
По мнению эксперта, инфляционные ожидания населения с начала 2024 года уменьшились, а текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год. А показатель базовой инфляции за это время уменьшился до 7% в пересчете на год.
Ключевая ставка без изменений положительно скажется на населении, которое доверяет банковскому сектору и сохраняет свои деньги на депозитах. Рублевые сбережения будут привлекательными и в ближайшей перспективе — в декабре прошлого года чистая прибыль банковского сектора превысила 3 трлн рублей.
Прирост средств россиян ускорился до 2,1% (+900 млрд рублей), также за счет роста остатков в рублях (+851 млрд рублей, +2,3%). Остатки средств в валюте почти не изменились, прибавив за месяц 100 млрд долларов. Центробанк нацелен в этом году достичь 4% годовых инфляции.