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Published Сегодня, 08:13

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Updated Сегодня, 08:15

Эксперт рассказал о причинах, по которым ключевая ставка осталась прежней

Эксперт рассказал о причинах, по которым ключевая ставка осталась прежней

19 февраля 2024, 08:13
Фото: 1MI
По словам аналитиков, сохранение ключевой ставки положительно скажется на россиянах.

Стали известны три главные причины, из-за которых Центробанк решил оставить ключевую ставку прежней. О них изданию newia.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. На прошлой неделе, 16 февраля, Банк России решил не повышать ключевую ставку — она осталась на уровне 16%.

По мнению эксперта, инфляционные ожидания населения с начала 2024 года уменьшились, а текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год. А показатель базовой инфляции за это время уменьшился до 7% в пересчете на год.

Ключевая ставка без изменений положительно скажется на населении, которое доверяет банковскому сектору и сохраняет свои деньги на депозитах. Рублевые сбережения будут привлекательными и в ближайшей перспективе — в декабре прошлого года чистая прибыль банковского сектора превысила 3 трлн рублей.

Прирост средств россиян ускорился до 2,1% (+900 млрд рублей), также за счет роста остатков в рублях (+851 млрд рублей, +2,3%). Остатки средств в валюте почти не изменились, прибавив за месяц 100 млрд долларов. Центробанк нацелен в этом году достичь 4% годовых инфляции.

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#Общество#Инфляция#Центробанк#Ключевая ставка
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