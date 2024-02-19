Эксперт рассказал о причинах, по которым ключевая ставка осталась прежней

По мнению эксперта, инфляционные ожидания населения с начала 2024 года уменьшились, а текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился до 6,6% в пересчете на год. А показатель базовой инфляции за это время уменьшился до 7% в пересчете на год.