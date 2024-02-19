«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей традиционной акции для юридических лиц в Перми

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Обладателями сертификатов в крупную торговую сеть стало 26 юридических лиц-клиентов ПАО «Т Плюс», которые ответственно относятся к платежам за тепло и горячую воду.
В 2023 году в акции приняли участие более 2,7 тыс. юридических лиц из Перми, Краснокамска, Березников, Чайковского и Лысьвы. До конца декабря 2023 года они погасили долги за тепло и горячую воду, а также внесли платеж за потреблённую в декабре тепловую энергию согласно авансовому счету.
В начале февраля с помощью генератора случайных чисел были определены победители во всех городах присутствия компания. Среди них были как представители крупного бизнеса (ООО «Большая семья», ООО «Пермская компания нефтяного машиностроения»), среднего, малого бизнеса — индивидуальные предприниматели, а также общественные организации (Березниковский горком профсоюза работников госучреждений).
«Мы поздравляем победителей и благодарим наших клиентов за добросовестное отношение к своим платежным обязанностям. Каждого из тех, кто принял участие в новогодней акции, которая уже стала традиционной, мы рассматриваем, как нашего партнера. Совместными усилиями мы развиваем современную систему теплоснабжения на благо всех жителей Пермского края. Приглашаем к участию в других наших акциях как юридических, так и физических лиц. Напоминаем, что вовремя платить за тепло и горячую воду — выгодно!», — подчеркнул директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.
В феврале также состоится розыгрыш победителей акции «В Новый год без долгов!» для физических лиц. Церемонии награждения состоятся в первой половине марта на всех территориях присутствия компании.