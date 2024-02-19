«ЭнергосбыТ Плюс» наградил победителей традиционной акции для юридических лиц в Перми

«Мы поздравляем победителей и благодарим наших клиентов за добросовестное отношение к своим платежным обязанностям. Каждого из тех, кто принял участие в новогодней акции, которая уже стала традиционной, мы рассматриваем, как нашего партнера. Совместными усилиями мы развиваем современную систему теплоснабжения на благо всех жителей Пермского края. Приглашаем к участию в других наших акциях как юридических, так и физических лиц. Напоминаем, что вовремя платить за тепло и горячую воду — выгодно!», — подчеркнул директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.