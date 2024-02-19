Февраль и март названы невыгодными месяцами для отпуска в 2024 году

В 2024 году февраль и март не самые выгодные месяцы для отпуска. В феврале сотрудники будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 числа, а в марте также три дня с 8 по 10 число. Также предполагается сокращенный на час рабочий день 22 февраля и 7 марта.