Февраль и март названы невыгодными месяцами для отпуска в 2024 году

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Заработная плата в эти месяцы не будет уменьшена из-за праздников, однако стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в другие месяцы, пишет RT.
В связи с выходными днями, работодатели могут изменить график выплаты заработной платы, так как банковские переводы и операции будут занимать больше времени. Однако для тех, кто получает оклад, этот фактор не повлияет на расчеты зарплаты.
Февраль и март также являются невыгодными месяцами для отпуска в 2024 году из-за большого количества выходных дней. В эти месяцы всего 20 рабочих дней, что может привести к уменьшению совокупного дохода для тех, кто отдыхает в этот период. Однако сотрудник может работать в праздничные дни и получить за это дополнительные выплаты.