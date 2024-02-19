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Published Сегодня, 18:53

Modified Сегодня, 18:55

Updated Сегодня, 18:55

Февраль и март названы невыгодными месяцами для отпуска в 2024 году

19 февраля 2024, 18:53
В 2024 году февраль и март не самые выгодные месяцы для отпуска. В феврале сотрудники будут отдыхать три дня: 23, 24 и 25 числа, а в марте также три дня с 8 по 10 число. Также предполагается сокращенный на час рабочий день 22 февраля и 7 марта.

Заработная плата в эти месяцы не будет уменьшена из-за праздников, однако стоимость одного рабочего дня будет выше, чем в другие месяцы, пишет RT.

В связи с выходными днями, работодатели могут изменить график выплаты заработной платы, так как банковские переводы и операции будут занимать больше времени. Однако для тех, кто получает оклад, этот фактор не повлияет на расчеты зарплаты.

Февраль и март также являются невыгодными месяцами для отпуска в 2024 году из-за большого количества выходных дней. В эти месяцы всего 20 рабочих дней, что может привести к уменьшению совокупного дохода для тех, кто отдыхает в этот период. Однако сотрудник может работать в праздничные дни и получить за это дополнительные выплаты.

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