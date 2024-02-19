Филиал «Азот» подвел итоги благотворительной деятельности за 2023 год

В «Азоте» осуществляет деятельность Совет активной молодежи «Лига лидеров», одно из ключевых направлений которого — волонтерство, оказание помощи Совету ветеранов предприятия и пожилым людям. По инициативе Совета был реализован эколого-просветительский проект «уДОБРяй!». Молодежь «Азота» рассказывала воспитанникам образовательных учреждений как удобрять землю, выращивать цветы, бережно относиться к родному краю, к себе, к людям. Кроме того, было проведено озеленение территорий учреждений и городских площадок, проведение субботников, развлекательно-познавательных программ и миссий помощи. В проекте приняли участие 10 детских садов и три школы города, всего порядка 1 тыс. человек.