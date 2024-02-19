Министр энергетики РФ оценил работу Центра мониторинга качества «Т Плюс»

Центр мониторинга качества создан в 2020 году и не имеет аналогов в России. Это современная онлайн-платформа, где консолидируется информация от разных сервисов «Т Плюс» по 42 городам 15 регионов: Тепловой справочной службы, системы мониторинга тепловых сетей и приборов учета данных потребителей. За показателями, которые выводятся на экраны, круглосуточно следит персонал Центра и при малейших отклонениях информирует профильные службы.