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Министр энергетики РФ оценил работу Центра мониторинга качества «Т Плюс»

Министр энергетики РФ оценил работу Центра мониторинга качества «Т Плюс»

19 февраля 2024, 10:06
Фото: пресс-служба ПАО «Т Плюс»
Центр создан в 2020 году, в России ему аналогов нет.

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов положительно оценил работу Центра мониторинга качества «Т Плюс». Глава ведомства посетил его вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым и генеральным директором энергокомпании Александром Вилесовым в рамках рабочей поездки в Самару.

Центр мониторинга качества создан в 2020 году и не имеет аналогов в России. Это современная онлайн-платформа, где консолидируется информация от разных сервисов «Т Плюс» по 42 городам 15 регионов: Тепловой справочной службы, системы мониторинга тепловых сетей и приборов учета данных потребителей. За показателями, которые выводятся на экраны, круглосуточно следит персонал Центра и при малейших отклонениях информирует профильные службы.

Николай Шульгинов, министр энергетики РФ:

— Такой центр важен для отрасли в целом, потому что здесь собирается и обрабатывается большой массив данных о качестве услуг, в том числе, поступающих от конечного потребителя. В результате компания оперативно реагирует на кризисные ситуации и эффективно решает их.
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