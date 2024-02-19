Объем интернет-торговли в Пермском крае за год вырос на 33,5%

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Объём интернет-торговли в Пермском крае в 2023 году достиг 84,3 млрд рублей, что на 33,5% превышает результаты позапрошлого года. В 2022 году пермяки потратили на покупки в интернете 63 млрд рублей, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).
В Пермском крае во главе списка самых популярных товаров находятся цифровая и бытовая техника, на приобретение которых жители края потратили почти 18 млрд рублей. На втором месте в рейтинге находится мебель и товары для дома с суммой покупок в размере 13,8 млрд рублей. За ним следует одежда и обувь на сумму 12,9 млрд рублей. Продукты питания расположились на четвертой позиции с объемом покупок в размере 7,6 млрд рублей, а товары для красоты и здоровья замыкают пятёрку лидеров с суммой в 6,9 млрд рублей.
По данным исследования, средние чеки интернет-заказов в Пермском крае соответствуют общероссийской тенденции: значительный рост можно наблюдать в категориях «аксессуары» (сумки, ремни, перчатки, головные уборы) с увеличением на 61% (9 108 рублей), «зоомагазины» (4 177 рублей) и «одежда и обувь» с ростом на 25% (4 707 рублей). Однако при заказе товаров для творчества (+44%) и ювелирных изделий (+15%) средние суммы 4 033 рублей и 5 367 рублей соответственно превышали средние значения по стране.
Существенное снижение средних чеков наблюдается в категории книг, где произошло падение на 41% (293 рублей), а также в автозапчастях и автоаксессуарах, где снижение составило 30% (2 589 рублей). Суммы средних заказов в категориях товаров для детей, мебели и товаров для дома, а также спортивных товаров снизились на 4%—9% до уровня 1 324 рублей, 1 540 рублей и 6 427 рублей соответственно.