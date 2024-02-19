Объем интернет-торговли в Пермском крае за год вырос на 33,5%

В Пермском крае во главе списка самых популярных товаров находятся цифровая и бытовая техника, на приобретение которых жители края потратили почти 18 млрд рублей. На втором месте в рейтинге находится мебель и товары для дома с суммой покупок в размере 13,8 млрд рублей. За ним следует одежда и обувь на сумму 12,9 млрд рублей. Продукты питания расположились на четвертой позиции с объемом покупок в размере 7,6 млрд рублей, а товары для красоты и здоровья замыкают пятёрку лидеров с суммой в 6,9 млрд рублей.